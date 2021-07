En cuando a barrios o SCD, dos de la cuidad de Sevilla se han posicionado como los de menor renta anual por habitante con 5.329 euros (distrito No. 5-A) y 5.757 euros (distrito No. 4-E). Uno de los barrios de Alicante está en tercer lugar con 5.921 euros (distrito No. 4-A), otro de Sevilla en cuarto con 6.340 euros (distrito No. 9-A) y el barrio de San Cristóbal de Madrid con 6.717 euros anuales en quinta posición.