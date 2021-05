Elon Musk vs Bill Gates: el origen de una rivalidad con historia

En una entrevista en Squawk Box de la CNBC, Gates criticó los comentarios de Musk sobre el virus e insinuó que el CEO de Tesla no debería hablar sobre la pandemia en absoluto. "El posicionamiento de Elon es mantener un alto nivel de comentarios escandalosos. No está muy involucrado en el tema de las vacunas. Sus coches eléctricos son buenos y sus cohetes funcionan bien. Así que se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda áreas en las que no está demasiado involucrado", sentenció Gates.