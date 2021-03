No quiere que le llamen héroe, porque "es lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar", nos dice, pero lo cierto es que la reacción de Enrique en los primeros momentos del ahogamiento fueron fundamentales para evitar males mayores a posteriori. "No me pensé dos veces en agarrarme a la valla, tirar de brazo para arriba e ir a ayudar. Sigo estando en forma, en el peso con el que me jubilé. La valla tendrá 2,2 metros. No sé si todo el mundo tiene brazos suficientes para subir, pero cualquiera que esté un poco ágil seguro que lo hubiera hecho. También llegó al poco Protección Civil y también saltaron. Pero alguien de mi edad con más peso no hubiera podido", nos cuenta al teléfono, aún con la adrenalina corriendo por las venas.