Julio Rodríguez, Podemos

Pepu Hernández, PSOE

Francisco Serrano, VOX

Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, PP

Mertxe Aizpurua, EH Bildu

Ernest Maragall, ERC

"Es una labor dignísima muy denostada"

Él mismo rechaza que para prestar un servicio público haya que ser 'político profesional'. "Es muy importante que a la política no solo se acerque gente que esté formada en la política , sino también desde otra óptica. Personas que no estén vinculadas a la política, sino que tengan experiencia en otros ámbitos".

Para él, la edad nunca fue un problema. "Es importante estar, ser útil; se puede ser útil a cualquier edad. Es cierto que cuando tienes 50 años o más tienes unas experiencias, sabes lo que ha pasado. Igual no en profundidad, pero sí lo que ha pasado en tu sociedad. Estar en otra actividad no significa ser ajeno al resto de cosas", asevera.

Convicción, escucha, paciencia y capacidad de reacción

"Hay que estar convencido, no perder nunca las convicciones que tienes. Puedes entrar con la idea de transformar, pero te pueden transformar a ti; entonces, no estás consiguiendo el efecto que quieres para el desarrollo de tu actividad".

"Debes tener una capacidad extraordinaria de escuchar, de comprender y si es posible, de actuar. Muchas veces no escuchamos cuando no hay una respuesta positiva. No siempre la habrá; debe haber una capacidad de hablar, una empatía especial. Uno de los déficits de la política es la empatía. Es imprescindible escuchar a todos. Has de saber para quién trabajas, para los ciudadanos. Te hayan votado o no, tengan una idea u otra, hay que entender los problemas de todos".