El peligro de las 'fake news' ante el 10N: cómo identificar bulos que quieren manipular tu voto

Casi siempre llegan por WhatsApp pero también te aparecen cuando entras en Facebook o en Twitter. Los ves porque los comparten tu primo, tu cuñado o tus colegas del gimnasio. Suelen reafirmar tu opinión: si no te gusta el PP, te llegará una foto de Pablo Casado con una bandera franquista; si lo que no te gusta son los nacionalistas, te llegará un tuit de Roger Torrent pidiendo fusilar a los españoles; si eres afín a Pablo Iglesias, leerás que Felipe González ha dicho que prefiere a Franco que a Podemos… Todos estos ejemplos son mentiras que circulan por la red. Se lanzan intencionadamente, con ánimo de influir en la opinión de las personas, pero serían inocuos si no fuera porque miles de usuarios los comparten . Muchos de ellos de un modo ‘inocente’, casi frívolo, porque solo es darle a un botón, porque a alguien le va a encantar, porque “ya lo decía yo”. Pero con nuestra acción, con nuestro WhatsApp o nuestra cuenta de Twitter, por muy pequeña que sea, contribuimos a agrandar el monstruo. Una mentira que se va haciendo enorme a base de pequeñas ramificaciones y que cobra especial fuerza en las Elecciones Generales .

El bulo que no cesa

Los mayores de 65 años son los que más contribuyen a diseminar los bulos, seguidos de las personas de entre 45 y 65 años, según un estudio de las universidades de Nueva York y Princeton . Aunque el informe no ha estudiado las razones que les llevan a compartir esas fake news , los investigadores tienen dos teorías: la primera es la carencia de habilidades digitales y la segunda es que con la edad se pierde parte de la capacidad de detectar que una información es falsa . Además, en las redes sociales todos los medios parecen iguales, no están priorizados en función de su credibilidad y acabamos compartiendo algo que les ha gustado a nuestros amigos sin fijarnos en quién lo publica.

Precisamente vamos a empezar por ahí, por quién lo publica. Lo primero que hay que hacer con una noticia falsa es pinchar en el enlace y ver a dónde te lleva. Si es de un medio desconocido, desconfía. Y si no tiene enlace, desconfía aún más. Hacer un montaje de una foto, de una portada de un periódico, de una noticia o de un tuit es sencillísimo y está al alcance de cualquiera con un móvil. Si te lleva a un medio desconocido, busca en Google el titular a ver si algún otro medio lo recoge. Si no está no creas que hay una conspiración mundial para ocultar determinados temas. Desconfía. Si solo dispones de una foto la puedes buscar en Google Imágenes. En el botón de la cámara seleccionas ‘Subir una imagen’, la subes y el buscador chequeará si se ha publicado en algún lugar y hace cuánto tiempo de ello. Así es como, por ejemplo, uno descubre que las imágenes que supuestamente eran de los incendios de este año en la Amazonia eran en realidad de 2015. Si la imagen no aparece, desconfía también. Y, sobre todo, ante la duda, no compartas.