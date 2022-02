Son muchos los rincones de las ciudades y los pueblos donde vivimos que están repletos de historia que, pese a no ser tan lejana en el tiempo, no todo el mundo conoce. Y ahí entra el nombre de muchas calles o plazas por las que pasamos prácticamente a diario y conocemos a perfección, pero puede que no sepamos por qué tienen ese nombre y qué relación guarda con el lugar. Es lo que ocurre con una plaza del barrio del sur de Madrid de Orcasitas, llamada Plaza de la Memoria Vinculante , un barrio por el que el nombre de sus calles corre una historia no tan lejana.

No obstante, había trampa, ya que como expone Giraldo, los planes del Consistorio eran otros totalmente diferentes, pues contaban con otras intenciones para esas casas en las que no, no estaba la idea de que esas familias volviesen al que fue su hogar. Familias que no se quedaron de brazos cruzados. "En ese punto nace algo, un movimiento, una agrupación de vecinos que deciden que no se plantan ante la injusticia. Empieza a rodar la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Llega la lucha", escribe Giraldo.