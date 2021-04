Es habitual que, en algún descuido -con mayor o menor grado de intención-, los huéspedes de los hoteles se lleven toallas, cepillos de dientes o cualquier otro utensilio de las habitaciones. Menos común es que se olviden la propia llave de la habitación en algún bolsillo , teniendo en cuenta que hay que pasar por recepción para hacer el 'check out' y dejarla en el mostrador (al menos, en los últimos tiempos). Pero lo que es realmente insólito es que, más de 40 años después, alguien la encuentre y, en lugar de guardarla como un tesoro, la devuelva a sus propietarios. Y esto es justo lo que ha pasado en el hotel Alfonso XIII de Sevilla.

Una llave de 1974

El pasado 5 de abril, un misterioso paquete apareció en el mencionado hotel, uno de los más señoriales e históricos lugares de reposo de la ciudad . Sin remitente, desde Merrifield, una pequeña población del estado de Virginia, Estados Unidos. Era, nada más y nada menos, que una de las llaves que se utilizaban antaño , cuando todavía no se habían instaurado las tarjetas ni la entrada por aplicación móvil a través de las habitaciones. La cuenta oficial de Twitter del Alfonso XIII fue la encargada de publicar esta extraña aunque bien recibida devolución.

Una nota explicativa

"No conocemos el nombre de nuestro huésped de 1974, pero el detalle nos ha gustado tanto que no podíamos dejar de publicarlo", escribieron desde la cuenta oficial. El paquete venía, además, con una nota explicativa. En ella se percibe el sonrojo propio del que es demasiado bueno como para hacerse el despistado y no le queda más remedio que agachar la cabeza y pedir perdón por el error.