No nos cabe duda que alguna vez has caído y has participado en ese sorteo que hacen los supermercados o los centros comerciales en los que, por una papeleta, entras en la carrera por hacerte con un coche, unas vacaciones pagadas o una vajilla completa, hay de todo. Lo que no parecía ser del todo creíble es que por comprar un boleto puedas llevarte una de las propiedades de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Sí, el gobierno de México ha puesto algunas de las propiedades del narco en un sorteo de la Lotería Nacional que, en septiembre, podrá acabar en manos de cualquiera que haya entrado en él.