Una moneda de un euro es algo común . Por mucho que no lleves efectivo siempre tienes alguna suelta por ahí y, con salir de casa e ir al supermercado, a una cafetería o a cualquier tienda lo más probable es que veas más de una, pero pocas veces nos paramos a analizarlas. Dependiendo de su procedencia en la parte posterior hay un grabado u otro, en el caso de España lo más común es el rostro del rey. No obstante, debido a su rareza, las unidades que hay en circulación porque se han fabricado pocas unidades, tienen errores u otras que se lanzaron en celebraciones especiales , estas tienen un valor más alto porque son más difíciles de encontrar y se han convertido en un objeto de coleccionista, tanto como algunas pesetas.

Seguro que has escuchado muchas cosas sobre algunas de las monedas, como la griega que tiene una lechuza. Desde que el euro llegó a nuestras vidas en sustitución de la peseta es complicado ver una de estas monedas, y no precisamente porque sea rara, más bien porque siempre se ha relacionado con la buena suerte, por eso desde que llega a manos de alguien difícilmente se le escapa, a no ser que sea un despiste. Todo esto se debe a la mitología, en Grecia la lechuza es un animal sagrado y la diosa Atenea siempre ha estado relacionada con el animal. En definitiva, su popularidad ha hecho que algunos estén dispuestos a pagar hasta 50 euros por esta moneda de un euro.