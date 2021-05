Para Patrycia Centeno, analista de la estética de los políticos , "la coleta del torero servía para hacerse una 'moña' por si en caso de caída evitara desnucarse. Cuando se retiraba, iba fuera. Progreso natural del peinado de Pablo Iglesias. Cortarse la coleta", en clara referencia a que este corte de melena no significa otra cosa si no la confirmación de la retirada de Iglesias del circo político.

Iglesias, no obstante, llevaba tiempo barruntando un cambio de imagen. Muestra de ello es que en sus apariciones durante el último año como vicepresidente del Gobierno y después candidato en la Comunidad de Madrid ya salía con el pelo recogido en un moño en lugar de en una coleta. Luis Arroyo, consultor de comunicación y autor de 'El poder político en escena' y 'Frases como puños', nos ha contado qué significa realmente este cambio de look: "Muchos pensamos que cuando se puso el moño fue el primer paso para cortársela e indicaba que iba a pasar algo. Parece que está buscando el acomode en algo, en una vida más burguesa; no sé si en el audiovisual, en la consultoría...", expone Arroyo.