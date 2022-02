El formato pódcast se ha convertido en la revelación de los últimos años. Es raro el comunicador que no se ha lanzado, como mínimo, a colaborar o a visitar alguno de ellos. Los hay de todo tipo y de todos los ámbitos, solo hay que indagar un poco para dar con el tuyo. Andreu Buenafuente o Ángel Martín están en la lista de los más escuchados junto a programas de la radio de siempre u otros creados para plataformas , como 'XRey', que en sus dos temporadas analiza al rey emérito, Juan Carlos I, y al rey actual, Felipe VI, o 'Geopolítica Pop', que analiza como todo lo que nos rodea, desde los dibujos animados de siempre o la gastronomía, forman parte de la batalla política internacional. ¿Pero y si fueras uno de ellos y te lanzases a crear tu propio pódcast?

Al igual que hay pódcast para todos, también cualquiera puede lanzarse a la aventura de crear su propio programa e ir generar poco a poco una comunidad en torno a un tema. Pero no todo es tan fácil como tirarse al vacío y crear tu pódcast, ni para el millennial ni para ti a los 50 , hay que tener en cuenta muchas cosas antes de empezar y, una vez decidido, otras tantas.

Lo primero, después de decidirte, es definir un tema central. De qué vas a hablar en el pódcast, qué formato quieres hacer, decidirte sobre una temática concreta, el tono del programa… Es clave enfocar bien el programa para que sea identificado por los oyentes. Esto no quiere decir que tengas que decantarte por hablar siempre de lo mismo, pero sí mantener cierto orden y no mezclar diferentes ideas en un episodio, sino centrar cada capítulo en una para que no se convierta en un batiburrillo.