¿Cómo nace nuestra orientación?

Es así como Robert Downey Jr, de 55 años, ha ido reciclando sus planteamientos hacia opiniones más conservadoras . Es una de las escasas celebridades que apoyó públicamente a George W. Bush en su peor momento político. Nacido en una familia casi hippie, el actor de Iron Man ha relatado en alguna ocasión su pasado juvenil de izquierdas y cómo una de sus estancias en la cárcel por asuntos de drogas le llevó a un cambio drástico. "No puedes pasar de vivir en una suite de lujo a dormir en una celda y seguir considerándote de izquierdas", manifestó. Su conversión política no le impidió hacer campaña contra Donald Trump en sus primeras elecciones.

Del ansia de rebeldía al miedo a la pérdida

'Si a los 20 no eres de izquierdas, no tienes corazón. Si de viejo no eres de derechas, no tienes cerebro'. La frase, atribuida a varios autores, ha caído en desuso, pero los analistas siguen encontrando cierto fundamento. Los 18 son los años de rebeldía y de cambio, conceptos asociados a la izquierda.