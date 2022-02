Repasamos las cinco claves que explican este cambio sociológico en España

Zidane va a ser abuelo de su primer nieto a los 50

Al igual que Richard Gere o Bruce Willis, Javier Gutiérrez volverá a vivir con 50 años la experiencia de la paternidad

Algunos se han tomado muy en serio lo de 'añadir vida a los años'. El actor Javier Gutiérrez acaba de revelar que ha sido padre por segunda vez a los 51 años y confiesa que "esta viviendo la segunda paternidad con la misma ilusión y las mismas ganas". A los 50, Zinedine Zidane se convertirá en abuelo por primera vez. Su hijo mayor, Enzo, y su mujer han anunciado la buena nueva. Para el entrenador del Madrid y su mujer, la francesa de ascendencia española Veronique Lentisco, se abre una nueva etapa, aunque no parece que vayan a ser los abuelos tradicionales.

Antes de ellos, Richard Gere, padre ya de dos hijos con Alejandra Silva, Luis Tosar y su recién estrenada paternidad, Bruce Willis o Hugh Grant, el ex eterno soltero de oro, habían conocido la experiencia de ser padre en la segunda mitad de la vida. El síndrome de Papuchi (sí, referido al padre de Julio Iglesias) es más común de lo que parece. ¿Qué está cambiando para que la edad no sea un impedimento cuando se decide iniciar una nueva vida?

Mayor esperanza de vida

La pandemia ha hecho de las suyas reduciendo la esperanza de vida en un par de años, pero en el mundo desarrollado, seguimos viviendo más que en ninguna otra etapa de la historia. Los españoles vivimos de media 82,4 años, lo que sitúa a España en el séptimo puesto de la lista de países más longevos del mundo. Según un informe sobre competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, los beneficios de la dieta mediterránea son los principales responsables de la larga vida de los españoles. En 2021, las mujeres españolas vivieron una media de 85,1 años y los hombres, 79,6. Que las personas de 50 años puedan tener aún por delante 30 años de vida, como sucede ahora, tampoco había ocurrido en las generaciones que nos preceden. Es un cambio inédito de importantes derivadas. Cuando se tienen 50 años y es casi seguro que viviremos hasta los 80, ¿quién quiere vivir a medio gas durante 30 años?

Mejor estado físico y emocional

Tenemos mayor conciencia que nunca sobre lo que significa el autocuidado. Por ejemplo, en 2020 cayó el número de fumadores en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque un 19,8% de los españoles asegura que fuma a diario, se aprecia una tendencia a la baja respecto a las cifras registradas en 2014 cuando alcanza sus máximos con un 30,9% en hombres de entre 25 y 34 años. Según el INE, un 22% de la población española ya se considera "exfumadora" y un 55,9% no ha probado nunca un cigarro. Según esto, para el 80% de la población, el tabaco es algo del pasado. El autocuidado también se refleja en los hábitos alimenticios, la práctica de deporte o el interés generado en torno a terapias de bienestar. Y la búsqueda del bienestar emocional es otro de los nuevos parámetros. Nunca ha habido tanta conciencia de lo que significa la buena salud y no escatimamos medios para disfrutarla. El resultado es que no solo vivimos más, sino mejor.

Divorcios y separaciones a la carta

"No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos", dijo el entonces ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez en el Congreso de los Diputados para justificar la necesidad de una ley del divorcio. Cuando se aprobó, hace 40 años, se preveía una desbandada de separaciones en un país en el que solo había dos opciones para saldar un matrimonio: la muerte de uno de los cónyuges o la nulidad. Ahora, la pandemia (y la inestabilidad económica que ha traído) ha hecho que la cifra de divorcios y separaciones se haya ralentizado, pero la realidad está ahí. Con la llegada del 'divorcio exprés', en el que no hay que alegar causa y basta haber estado casados solo tres meses, las parejas que no quieran seguir viviendo juntas no van a tener ningún problema para separarse y volver a portar el cartel de 'Libre'. En total, entre julio y septiembre de 2021 se disolvieron 20.127 matrimonios en España por nulidad, separación o divorcio (tanto consensuados como no). En suma, más de 40.000 personas en busca de una vida mejor.

Nuevas formas de relacionarse

Fiestas, eventos, viajes, redes sociales, agencias como Meetic o Ashley Madison o simplemente... la vida. Podemos cambiar de ciudad, de estado civil, laboral o sentimental con cierta frecuencia, en parte por la hiperconexión del mundo online que nos hace relacionarnos muy rápido y encontrar nuevas parejas y nuevas formas de vivir. Aunque se habla de la brecha digital de los mayores, lo cierto es que a golpe de clic podemos no solo comprar o gestionar nuestra cuenta bancaria, sino formarnos, divertirnos y hacer nuevos amigos. ¿Quién no tiene en su grupo alguien que no vaya por su segunda o tercera pareja? Y es habitual también que esas nuevas parejas se hayan creado al amor de una red social o un evento para silvers, lo cual nos lleva al último escenario de cambio

Empoderamiento silver

Ya sea en roles más novedosos (tener un hijo a los 50) o más clásicos (ser abuelo a los 50), el hecho es que los mayores de 50 viven un momento de plenitud y que el mercado está preparado para cubrir sus necesidades. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida en España han invertido radicalmente la pirámide demográfica. La población mayor de 50 años (17,9 millones de personas) duplica a la menor de 18 (8,7 millones) y supera en 6 millones a los menores de 25.