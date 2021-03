Nueva York, 1932. Obras del Rockefeller Center. Once obreros descansan sobre una viga suspendida en el aire. Hablan, fuman, almuerzan, comparten impresiones sobre la mañana de trabajo. Seguro que tú también has visto esta fotografía, una de las más icónicas del siglo pasado. De la instantánea se sabe la obra, la localización y el nombre que se le dio: 'Almuerzo en lo alto de un rascacielos'. Pero las identidades han pasado bastante desapercibidas. Ahora, casi 90 años después, se ha conocido un hecho que lo cambia todo: entre los once protagonistas podría haber un inmigrante vasco.