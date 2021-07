The Vintage Club: el exclusivo club de golf donde Bill Gates se refugia de la tormenta mediática

En los primeros días de mayo, Bill y Melinda Gates anunciaron a través de las redes sociales que se iban a divorciar tras 27 años de matrimonio . Este bombazo informativo saltó tras publicarse que el fundador de Microsoft había tenido varios encuentros con Jeffrey Epstein, un multimillonario pedófilo procesado por delincuencia sexual. La solución de Bill: retirarse de la vida pública por un tiempo en The Vintage Club.

En Uppers queríamos saber dónde se refugia Bill Gates de todas las miradas, porque en muy poco tiempo su reputación ha caído en picado. ¿Qué es The Vintage Club? ¿Qué tiene en comparación con otro lugar? Cualquiera nos esconderíamos en el pueblo de los abuelos o en el apartamento de nuestro mejor amigo. Pero, sobre todo, ¿cuánto cuesta la estancia en The Vintage Club? Claro está que el tipo de vida y comodidades a las que está acostumbrado Bill Gates no se parecen en nada a las nuestras.