El mundo desde las nubes: Darío y Mario o cómo cumplir por fin el sueño de ser piloto de avioneta

El día que Mario se jubiló, un pensamiento recorrió su cabeza: "¿Y si me saco el título de piloto privado de avionetas?". Por entonces tenía 65 años y acababa de vender su empresa de logística. No se lo pensó dos veces. Los sueños, en definitiva, son para los valientes. A Darío, por su parte, la decisión le llegó un poco antes, a sus 48, pero llevaba con el runrún desde su infancia. Ahora, con 55, sale a volar dos veces cada mes. Mario y Darío encarnan la filosofía del "volar por placer", de darse el gustazo de irse a tomar una paella a Castellón en avioneta o salir a enseñar los paisajes a hijos y nietos. Pero, para llegar a arrancar motores, encarar la pista y despegar a los mandos, han tenido que pasar un camino no siempre sencillo.