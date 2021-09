"Me he enamorado de una mujer, y quiero hacer las cosas bien". Esta frase no se ha extraído de una película romántica. Tampoco es el título de un libro ni forma parte del estribillo de ninguna canción de amor. La declaración que abre este artículo, recogida por el medio Religión Digital, se le atribuye al eclesiástico Xavier Novell (52) tras su renuncia al cargo de obispo de Solsona, Catalunya. ¿El motivo? Nada más y nada menos que el amor. El deseo de vivir en pareja con la psicóloga Silvia Caballol, escritora de novela erótica que cuenta con una obra -'El infierno en la Lujuria de Gabriel'- que incluye referencias satánicas.