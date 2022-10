Rodolfo Sancho reza porque “La piel del tambor” levante ampollas: “No hay mejor promoción que cabrear a la iglesia”

De hecho, a Rodolfo no solo no le parece un problema, si no un favor: “Te voy a decir una cosa, por experiencia propia (esto igual no le gusta a algunos) pero no sabes la promoción que te hace la iglesia cuando critica un producto”, cuenta Sancho. “Yo hice una serie que se llamaba ‘La señora’, que iba de un cura que estaba enamorado, un poco como ‘El pájaro espino’... No sabes la promoción maravillosa que nos hicieron por hablar de la serie”.