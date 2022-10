El momento en el que el fotógrafo explica cómo quiere enfocar la portada de ‘Esquire’ y la divertida reacción de Feijóo

“El director de la revista, Jorge Alcalde, quería algo muy potente, quizá con un espejo. Yo quería algo muy mío y me dio libertad. Me preguntó qué me parecía el personaje y yo dije que un poco gallego, que no sabía si iba o venía. Una buena foto es como una canción de los Ramones: corta, directa y con algunos desafines. Y se me ocurrió lo del cuello del jersey y así se lo conté a él”, explica Luis de las Alas.

La experiencia es un grado en estas situaciones. La sesión duró entre 15 y 20 minutos, como le gusta a De las Alas. “Monté tres sets: fondo negro, blanco y chapa de metal. Le iba pasando muy ágil de uno a otro, me gusta hacerlo así justo para que no opine mucha gente. Creo que la portada fue la primera foto que hice. Incluso con su desafine me gustó, estoy harto de lo perfecto, no me gusta retocar. Eso de filtro de Instagram me saca de juicio. No. Lo importante no es lo perfectito sino lo que quieres contar”, explica.