Almodóvar, Botto, Tristán Ulloa y otros famosos en defensa de la Sanidad Pública

Pedro Almodóvar ha sido uno de los que ha encabezado la manifestación . En primera fila y con una camiseta que rezaba: "Sanidad pública" ha explicado a los medios que: "Es algo que es transversal, no una cuestión política. Estos que nos gobiernan, que son tan constitucionalistas, que miren la Constitución: tenemos derecho a esa sanidad y, además, la estamos pagando".

Almodóvar que, como Luis Tosar, ha sido criticado por algunas personas, ha sido defendido por Tristán Ulloa explicando: "¿Y? Vivo en Madrid, me puedo permitir un seguro privado y quiero la mejor Sanidad Pública para todos. ¿Cuál es el problema?". El actor, que también acudió a la concentración de este domingo ha reflexionados: "Habéis pasado de aplaudir sanitarios a acusarles de boicot. ¿Les habéis preguntado acaso? Yo sí: no dan abasto. Por eso he acudido a apoyarles".