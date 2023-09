"Derrocaron el severísimo ' la letra con sangre entra' de la cruda posguerra para instaurar el dulce “mi mamá me mima ”; y así, de una forma amena y divertida, enseñaron a escribir a toda una generación de niños españoles, aquellos que crecieron en los sesenta y setenta; y, después, a sus hijos y sus nietos. Los cuadernos Rubio, una de las primeras imágenes que los uppers tenemos de nuestra infancia, adiestraban en caligrafía, el arte de escribir con letra bella y correctamente formada : sus páginas estaban compuestas de líneas de doble renglón, que nos servían de guías para trazar, sin salirnos ni torcernos, las letras del abecedario y palabas sencillas. Tan solo había que copiar las muestras que incluía, tanto de las letras sueltas como de frases simpáticas (“el perro y el gato riñen”), delineadas con gracia infantil pero no por ello menos diáfanas.

Escribir veinte veces la “n” en una página no lo veíamos como un suplicio, sino como algo entretenido, y hasta divertido, si entre letra y letra nos deleitábamos con los dibujos de animales y de la naturaleza que ilustraban los márgenes. Efectivamente, todos terminábamos escribiendo muy parecido, pero ya habría tiempo de que cada uno imprimiera su estilo personal. Y si no, que se lo pregunten a los médicos…

El señor que da nombre a estos cuadernos no era otro que Ramón Rubio (1924-2001), un tarraconense que creció en Geldo (Castellón), que estudió para profesor mercantil y que trabajaba por las mañanas en el Banco Aragón de Valencia; para ocupar las tardes, abrió la Academia Rubio, a fin de impartir conocimientos de cálculo y contabilidad, ante la creciente demanda de empleo. “Sus clases se llenaban de gente, había hasta por los pasillos”, recuerda su hijo Enrique Rubio (64), actual director general de la empresa. “Lo explicaba todo muy bien; hacía fácil lo difícil”. Ramón creó unas fichas para sus pupilos, que pronto, en 1959, transformó en cuadernillos de matemáticas, y poco después, en 1962, de caligrafía.

“En aquellos días, la caligrafía debía ser adornada, se escribía con plumilla y era casi una tarjeta de visita. A la hora de buscar un puesto de trabajo, el tener una caligrafía bonita era fundamental. Por otro lado, no había calculadoras: todas las operaciones aritméticas se hacían a mano”, explica Enrique Rubio.

Durante un tiempo, el fundador fue ajeno a este hecho, y el rastro del comercial se perdió con las ganancias obtenidas en las papelerías: unas 200.000 pesetas de los primeros años sesenta. De pronto, y dado que en la parte de atrás de los cuadernos aparecía la dirección de la empresa, a Rubio empezaron a lloverle pedidos de las papelerías: sus productos se habían agotado. “Me contaba mi padre que estuvo buscando a ese hombre, pero para darle las gracias. A lo mejor, si hubiera seguido intentando venderlos por los colegios, no habríamos obtenido esa acogida. Aquel tipo era un caradura, pero inteligente”, bromea Enrique.

Hubo años en que Rubio imprimió hasta 15 millones de cuadernos. Pero en 1994, Ramón Rubio sufrió un derrame cerebral, que le dejó secuelas, por lo que su hijo Enrique, que había estudiado Económicas, tomó de buen grado el relevo. Y eso que él, de pequeño, había querido ser médico. “Mi padre me dijo: ‘No te preocupes. Estudia Económicas, y como aquí vas a tener tiempo libre, luego puedes hacer Medicina’. No pude hacer Medicina, porque enseguida tuve que hacerme cargo de la empresa, y con gusto: es un legado familiar. Hay mucho cariño por medio ”, dice Enrique. Desde hace tres años, Luis Rubio, hijo de Enrique, ejerce la subdirección de la empresa , que ya va por su tercera generación.

Pero cuando cogió las riendas, los cuadernos ya no se vendían tanto como antes. Habían caído en el olvido. “Cuando me decían: ‘¿Los cuadernos Rubio todavía siguen?’, me sentaba fatal”, reconoce Enrique. Habían surgido otras editoriales que los imprimían, su padre había introducido tintas de color, por lo que la identidad de marca, en cierto modo, de aquellos icónicos cuadernos verdes y amarillos se había perdido, y, por último, los conceptos que ilustraban las páginas habían quedado obsoletos (hablar de comer caramelos empezaba a estar mal visto: los dulces se consideraban poco saludables).