La huelga de guionistas de en EE. UU ha llegado oficialmente a su fin este miércoles. Así los comunicaba en su redes la Writers Guild of America (WGA), mediante un post en el que llamaba a sus agremiados a deponer la protesta alcanzar unos principios de acuerdo con la alianza de Productores de Cine y Televisión, que incluye entre otras a plataformas como Amazon, Disney, Netflix o Apple .

La respuesta más evidente, es que series como 'Stranger Things', 'Severance', 'La casa del dragón' o 'Los anillos del poder', que se habían visto (en algunos casos) seriamente afectadas por la huelga (como te contábamos en esta nota) podrán retomar su producción. Como se sabe, muchas de las producciones se empiezan a rodar con los guiones ya listos, por lo que algunas de las series han podido continuar en activo. Sin embargo, el hecho de que los propios actores se plegaran a la huelga , y de que algunas franquicias (es el caso de 'Stranger Things', sin ir muy lejos) no contaban aún con os guiones de sus nuevas (última en este caso) temporadas, había hecho saltar las alarmas. Además, un detalle poco conocido por el público es que l os guionistas trabajan también durante los propios rodajes , corrigiendo o modificando los textos y su presencia en el set es muchas veces imprescindible.

Con respecto a la propia industria, Carlos de Pando, miembro de ALMA , principal sindicato de guionistas de nuestro país, ha señalado que "t odo lo que ocurra allí terminará llegando aquí antes o después. El acuerdo al que hayan llegado sentará precedentes que nos vendrán muy bien como referencia cuando nosotros tengamos que negociar todas estas cosas. Al final, el sindicato de guionistas americano siempre es pionero porque tienen una fuerza y una capacidad de negociación que no existe en el resto del mundo. Por lo menos no tan bestia" declaraba esta semana en entrevista con InfoLibre .

Con respecto a la actitud de los profesionales españoles durante los días de huelga, en el mismo reportaje, el director del Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA), Rodolf Giner, explicaba que "Al principio, hasta donde yo sé, sí que hubo intentos de que guionistas de aquí asumieran la escritura de proyectos americanos y hubo un plante explícito de 'no se va a escribir nada que los compañeros americanos no escriban'. También ha afectado en la medida de que para seguir alimentando la maquinaria de las plataformas, más allá de la industria americana, en el resto del planeta las plataformas han intentado acelerar los procesos de producción y desarrollo de productos para poder cubrir el hueco que no estaba cubriendo la producción americana".