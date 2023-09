'Terenci: la fabulación infinita' deja al espectador con algo de mal cuerpo. El retrato del escritor catalán, cuyo éxito comercial no siempre estuvo en sintonía con el reconocimiento literario, más allá de los premios, es poliédrico e iconoclasta. Y no siempre sencillo de encajar, particularmente cuando toma la palabra quién fuera su ex pareja y el gran amor de su vida durante 14 años, Enric Majó, que lo retrata prácticamente como un maltratador. Una versión del escritor que seguramente hubiera contrastado con la de Maruja Torres, su gran amiga y una notable ausencia del docu, que de hecho, ha declarado en redes sociales que se niega a ver el film.