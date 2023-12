Fernando Fernán-Gómez recuerda a su madre, María Dolores Pradera: "Era inigualable"

Pradera, como se sabe, tuvo una dilatada carrera que la llevó a convertirse en estrella tanto en España como en Latinoamérica , continente que recorrió asiduamente -fueron enormemente populares sus versiones del repertorio de Chabuca Granda, Atahualpa Yupanqui o Violeta Parra - hasta que su miedo a los aeropuertos, que no a los aviones, la hizo mantenerse en España.

"Quizá nos precipitamos al distanciarnos. Siempre pensé que envejeceríamos juntos, pero no fue así". Apenas 12 años duró el matrimonio entre la cantante y Fernando-Fernán Gómez. "A ellos los unió la proximidad de su trabajo -recuerda su hijo-. Se conocieron haciendo una película en los años 50 y luego hicieron cinco o seis películas juntos, hasta que cada uno siguió su camino". Más difícil es, para él, identificar los motivos por los que esa unión de la que nacieron él y su hermana Helena, fue tan breve como intensa. "En realidad son rarísimos los matrimonios que duran muchísimos años, los motivos por los que se separaron son insondables y cada matrimonio es un caso muy particular", sostiene.

Aunque Fernán-Gómez hijo no recuerda su infancia con nostalgia -"no creo que un niño tenga muchos recuerdos de ese tiempo, yo no los tengo"- sí recuerda vívidamente dos cuadros de Benjamín Palencia "comprados por mi padre y mi madre con mucho esfuerzo" que alimentaron su imaginación durante su niñez y adolescencia. "En mi casa siempre hubo pinturas -recuerda-, siempre había cuadros en las paredes, siempre habían artistas que eran amigos de mis padres".