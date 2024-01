La historia del mafioso que escribió una tesis en la cárcel confesando tres asesinatos:"He cometido crímenes horrendos"

Parece cosa de alguna plataforma pero, de momento, no lo es. La historia real de Catello Romano , un sicario italiano de la camorra preso desde 2010 , tiene, eso sí, todos los elementos para convertirse en best seller, serie, película , o cualquier otro formato demandado por nuestro cada vez más voraz apetito audiovisual. Hasta el título resulta 'vendedor': 'Fascinación criminal' .

Entre las páginas de la tesis, Romano también confiesa el doble homicidio de Carmine D'Antuono y Federico Donnarumma, asesinados el 28 de octubre de 2008: "El acontecimiento más violento, traumático e irremediable de mi vida", escribe, explicando también que Donnarumma no debería haber sido Asesinado: "No sé por qué, no lo entendí y todavía no puedo entenderlo, pero también le disparé".