El lado más desconocido de Eva Hache: su marido sueco, su hijo en común y su piso de Malasaña

La humorista es madre, esposa y vive en Malasaña. Siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos , muestra de ello, es que, en sus perfiles de redes sociales, poco podemos ver de su lado más familiar, en ellas no hay rastro de ni de su marido ni de su hijo.

Estudió Filología Inglesa y, aunque a la vista está que no se dedica a ello, gracias a sus dotes en habla inglesa conquistó a su marido que también es actor y sueco. En 2010 se convirtió en madre y desde entonces ha bajado el ritmo de trabajo pues su prioridad es su primogénito Teo. La familia vive en Malasaña en un piso de 100 metros y viaja cada vez que puede a Suecia a visitar a su familia política.

La humorista se enamoró de Jöns, procedente de Suecia, hace casi veinte años. "Cuando le vi, me dio el amor a tope", confesó en el programa 'Planeta Calleja'. Se conocieron gracias a unos amigos en común y, por primera vez, la actriz vio sentido a los años de universidad estudiando Filología Inglesa. "La carrera me ha servido para conocer a mi marido, los primeros meses hablábamos en inglés", confesó en la revista 'Jot Down'. Su marido, Jöns Andrés Papila, es actor y "siempre le contratan para hacer de guiri", bromea.