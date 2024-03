Las frases de Isabel Allende, Amaral y otras mujeres por el 8M: "Sigamos adelante"

View this post on Instagram

“No hay que sentirse descorazonados, porque para reemplazar el patriarcado se necesitan muchos años y mucha lucha. Lo que ya hemos avanzo es maravilloso, así que sigamos adelante. Es un momento para celebrar a las amigas, a las mamás, a las personas que nos ayudan, que son casi siempre mujeres. No estaría aquí hablando si no hubiera tenido a tantas mujeres que me ayudaron a salir adelante, que me ayudaron en la escritura”.