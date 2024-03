Colas, drogas y música celestial: Berghain, el templo del techno cumple 20 años

Ubicado en una antigua central eléctrica entre dos barrios ( Kreuzberg y Friedrichshain , ubicados cada uno a ambos lados del antiguo muro que separaba la capital alemana, de ahí su nombre) Berghain nació como la reencarnación de otro club, Osgut, que funcionó hasta 2003 y que se hizo célebre por sus fiestas fiestas techno sexofetichistas orientadas a un público gay. Desde su inauguración, en 2004, el club está abierto, sin embargo a todos los públicos lo cual es un decir, ya que una de los sellos de identidad del club, al menos durante su primera década de existencia, eran las legendarias colas que se formaban y de las que tras largas horas de espera podías volverte a casa con la etiqueta de rejected según el criterio de sus no menos legendarios porteros encabezados por el fotógrafo Sven Marquardt .

"Lo que se vivía allí era una especie de confianza y respeto tanto por desde el mundo gay como el mundo straigh, se creaba una intimidad casi de inmediato, era algo muy especial" dice Vanity Dust sobre el club, conocido también por sus múltiples 'cuartos oscuros' en los que, señalaba la prensa de la época "las personas se dedicaban abiertamente a la práctica sexual". Una tendencia que, por otro lado no era completamente extraña en la escena berlinesa que contaba con otros clubs célebres como el Tresor o el KitKat."Nadie te tocaba si no querías, podías atravesar una de las pistas con cuarenta tíos de dos metros en arneses bailando y no te rozaba nadie" dice Dust.