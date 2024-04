Antonio Carmona, al escuchar tocar a Paco de Lucía con 11 años: "Como cuando me enamoré"

Ahora, en 2024 y cuando se celebra el décimo aniversario de la muerte del artista, han salido a la luz 'Bulería Niño Ricardo' y 'Me falta la Resistencia’, dos grabaciones hasta ahora desconocidas y labradas en 1959, en las que se escuchan los primeros acordes que Francisco grabó en la guitarra cuando tenía 11 años.

Tras escuchar el primer solo de guitarra grabado por Paco, Carmona no ha dudado en expresar su gran emoción: “No lo quites, porfa. Ole, parece un viejo de 60 años tocando” , ha afirmado.

Y es que para el flamenco, el guitarrista es toda una inspiración tanto en lo personal como en lo profesional: “Yo cuando conozco a Paco, tengo la misma sensación de la primera vez que me enamoré. Me he ido enamorado cada vez más de él. Eso es difícil. Con una mujer es difícil”, se ha sincerado.