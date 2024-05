Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Muchos padres aún piensan que dar afecto a un niño es una tontería"

Estamos haciendo un movimiento de péndulo, y hemos pasado de una educación desde finales del siglo XIX, que era más dura, a una educación ahora en el siglo XXI, en la que está claro que pegar a los niños es algo que repercute negativamente en su desarrollo, que tenemos claro que a los niños hay que educarles con afecto y que tenemos que ser empáticos. Pero a veces nos pasamos y no entendemos que los límites y las normas son importantes , que tenemos que dejar que el niño resuelva sus problemas, no estar tan encima de ellos. A veces se tienen que apañar por su cuenta.

Sí, claro, muchos piensan que todo esto son tonterías , pero está muy claro que dar a los niños afecto, tenerlos en brazos o ser cariñosos con ellos no es ninguna moda. El niño necesita ese cuidado, la seguridad de los padres. En cualquier caso, también entiendo a los padres que vienen preocupados por esa permisividad, ese no poner límites… Y hay veces que tienen razón. Como padres, parte de nuestro trabajo es hacer entender al niño que hay ciertas normas que son importantes.

La verdad es que muchas. Incluso después de las conferencias se me acercan padres para decirme que todo lo que he contado está muy bien, pero que seguro que alguna vez yo castigo a mis hijos, les grito o cosas así. Yo siempre les digo que no, que algún grito se me escapa como a todo el mundo, pero son momentos puntuales. En casa nunca les hemos castigado, amenazado o puesto etiquetas.