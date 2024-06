La vida actual de Joan Collins junto a su marido 32 años más joven que ella

La actriz británica alcanzó el estrellato mundial gracias a su papel en 'Dinastía'

Tras varios matrimonios, encontró al amor de su vida hace más de 20 años

Joan Collins, reconocida por su apariencia juvenil a sus casi 91 años, alcanzó su estrellato mundial gracias a su papel en la mítica serie 'Dinastía'. Su carrera profesional ha sido meteórica: ha trabajado en más de 60 largometrajes y 15 obras teatrales. Empezó en el cine en 1951 con la película 'Lady Godiva Rides Again', no obstante, es más conocida por sus papeles en series de televisión, ya que ha aparecido en capítulos de 'Hawai 5.0', 'American Horror Story' o 'La niñera'.

El papel que la llevó al éxito fue Alexis Colby, en 'Dinastía'. Durante 8 años rodó 194 episodios, logrando que su personaje fuera todo un símbolo del lujo y un referente de la moda, al igual que lo continúa siendo ella hoy en día.

La actriz ha hablado siempre sin pelos en la lengua de su vida, que no hay sido siempre fácil, aunque la ha sabido afrontar de la mejor manera posible. En el documental 'This Is Joan Collins', la actriz habla del lado más oscuro de su vida, destacando el caso de abuso sexual que sufrió por parte su primer marido. En 2021publicó sus diarios privados donde contaba las dificultades laborales que ha tenido para seguir encontrando trabajo en la edad adulta.

Feliz junto a Percy Gibson

En al ámbito personal la actriz ha tenido amores de lo más variados y ha tenido que besar muchos sapos hasta encontrar al hombre de su vida. Ahora, la actriz es feliz junto a Percy Gibson, un productor de Hollywood de origen peruano, su quinto marido y con el que lleva más de 20 años de relación. Maxwell Reed, Anthony Newley, Ron Kass y Peter Holm son los nombres de sus matrimonios anteriores.

Los 31 años de diferencia de edad no han supuesto ningún obstáculo para fraguar un amor que, según dicen ellos mismos, será eterno. "Él se encarga de todo. De la familia y las finanzas. Es el amor de mi vida y estamos viviendo un gran matrimonio, una gran relación", declaró a la revista Saga. Según la pareja, la clave para que la relación haya ido viento en popa consiste en disfrutar de baños separados. En su biografía también asegura que: "Para aquellas mujeres que buscan un compañero de vida, ese viejo dicho de que los hombres son como los autobuses y que, si esperas lo suficiente llegará el adecuado, es cierto".

Joan Collins tiene tres hijos, de dos relaciones diferentes, que son Tara y Alexander Newley, así como Katianna Kass. "Ser madre fue emocionante y verlos felices ahora es lo que más me reconforta", asegura la actriz.

La clave de la eterna juventud

El elixir de la eterna juventud no existe, pero Joan tiene muy claro que la buena alimentación y una rutina de ejercicios es clave para lucir un aspecto jovial y saludable a sus más de 90 primaveras. La actriz atribuye la calidad de los alimentos que consume como un factor clave para su salud, destacando que "la calidad de lo que comes es tan importante como la calidad de los productos que utilizas", aseguraba en una entrevista en el Daily Mail. Joan asegura también que no se excede en las porciones, optando por un enfoque moderado y consciente en su alimentación.

Collins no cree en la cirugía estática, asegurando en varias ocasiones que nunca se ha sometido a ningún tratamiento. En una entrevista con The Sun en 2017, Joan rechazó las especulaciones sobre sus intervenciones quirúrgicas, desafiando a aquellos que no creen que su aspecto no sea el resultado de procedimientos estéticos. Cree que una de las claves de sus pocas arrugas, está en dormir boca arriba para prevenir las llamadas “arrugas del sueño” y en utilizar protección solar siempre que sale de casa.