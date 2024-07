La televisión y el teatro siempre han sido su debilidad, no obstante, lleva años metida también el mundo de las letras. El pasado mes de abril concedía una entrevista en El Mundo, donde presentaba su libro . "Estoy presentando mi primer libro, llamado 'Mujeres de cine' , donde cuento la historia de 30 actrices inspiradoras. Y estoy contenta con el resultado. Creo que las primeras veces me dan suerte. O sea, hago mi primera película y gano el Goya. Escribo mi primer libro y ocurren cosas hermosas. Se me acerca mucha gente que quiere a estas artistas, que las admira... Y yo me siento orgullosa de que apuesten por este libro, que -inicialmente- fue un encargo", confesaba.

"Hago talleres pequeños y entre tres y cinco talleres grandes al año, donde van más de 30 alumnos. Y me siento orgullosa. Escuchar las experiencias de las personas a las que he ayudado me ha hecho darme cuenta del gravísimo problema que es sentir el síndrome del impostor, algo que nos pasa a muchas mujeres. Cada vez que tengo una alumna adelante que aún no ve su valor, siento como si me pusiera un espejo. Me recuerda a mí y eso me motiva a seguir trabajando", aseguraba en LOC.