La vida actual de Nastasia Urbano, la top model española de los 80 que vivió en la calle

Nastasia triunfaba en el mundo entero gracias a su belleza y a su arrolladora personalidad, convirtiéndose en una de las modelos más deseadas por muchos. "Viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez has hecho Europa, vas a Nueva York a probar”, aseguraba la exmodelo en El Periódico de Cataluña.