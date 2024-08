La pareja se conoció entre bambalinas y el 4 de septiembre de 1988 se dio el “sí, quiero”. Durante la luna de miel, el recién estrenado matrimonio decidió que querían convertirse en padres pronto. “Pensamos: ‘simplemente no usemos anticonceptivos’. No pensé que fuera a suceder tan rápido. Me quedé embarazada en dos semanas”, le contó ella a la revista americana More en 2010.