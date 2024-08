El lado personal de Tom Jones: sus hijos y su romance con Priscilla Presley

En sus memorias, dijo en 2015 que ella fue el verdadero y único amor de su vida. "Linda cree que ha perdido su chispa y que ya no luce como antes, pero está bien, yo tampoco. Cuando hablamos por teléfono los dos somos jóvenes otra vez y todas las oscuridades desaparecen. Es una mujer increíble y lo más importante de mi vida". Linda falleció de cáncer en 2016 y a él no tardaron ni una semana en sacarle nombres de viejas amantes en los medios de comunicación.

En su autobiografía, abordó el tema del hijo sí reconocido judicialmente pero no conocido personalmente. Jones dijo lo siguiente: "No lo planeé ni entraba en mis planes; sucumbí a la seducción y por ese motivo me he responsabilizado financieramente, pero no quiero ningún otro vínculo". Cada rechazo público o privado de Jones ha sido un golpe emocional para el joven, que ha pasado mucho tiempo en un alojamiento en New Jersey (EEUU) para personas sintecho.