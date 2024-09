Penélope Cruz y Johnny Depp protagonizan un especial reencuentro en San Sebastián

Johnny Depp aterrizaba esta misma semana en España para presentar su nueva película, Modi - Three Days on the Wings of Madness. El de ‘Piratas del Caribe’, que en esta ocasión se ha mantenido detrás de las cámaras como director de la producción, tal y como ya hizo hace 27 años en ‘The Brave’ con Marlon Brando, ha narrado en el largometraje 72 horas en la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani. Entre los actores del reparto ha contado con Bruno Gouery, Antonia Desplat, Ryan McParland, Luisa Raineri o Riccardo Scamarcio, que también viajaba estos días junto a él.