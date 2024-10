El lado íntimo de Ralph Macchio, de 'Karate Kid' y 'Cobra Kai': su mujer y dos hijos

En 2023, el actor pasó por el famoso formato 'Las preguntas más buscadas en internet' del medio Wired, y bromeó sobre su aspecto jovial: “¿Por qué Ralph Macchio luce tan joven...? Ya lo he dicho en otra oportunidad, es todo culpa de mis padres. Me inclino por la juventud. No sé, me gustaría tener... Se me quiebra la voz. Vieron, ahora mismo estoy pasando por la pubertad con este programa”.