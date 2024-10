En estos momentos está anunciando que a principios de octubre sale a la venta su nuevo libro 'Born to Be Brave: How To Be a Part of America's Spiritual Comeback'. Tal como describe este libro “te dará, como persona de fe, herramientas para la esperanza y el coraje que se necesitan en medio ‘del contenedor de fuego moral y cultural’ que estamos experimentando en América”. Igualmente destaca que “Dios no viajó del cielo a la tierra para hacernos cobardes ante el mal; nacimos para ser valientes”.