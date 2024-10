Roberto Álamo casi vende su primer Goya tras estar "nueve meses sin trabajar"

Este mes de octubre llega a la gran pantalla ‘Rita’, el largometraje dirigido por Paz Vega y en el que Roberto participa. Ha sido durante su premiere cuando el actor ha querido hacer referencia al instante en el que casi tuvo que vender su primer Goya, el cual recibió tras interpretar a uno de los personajes de ‘Que Dios nos perdone’: "No lo vendí, afortunadamente, porque me dijeron que no se podía. Gané el primer Goya y estuve casi nueve meses, un parto, sin trabajar”, ha confesado.