Suzanne, la madre de Matthew Perry, revela cuál fue su última conversación con el actor: "Una premonición"

Con motivo del aniversario del fallecimiento de Matthew, sus familiares se han sentado en el plató de ‘The Today Show’, donde han concedido una entrevista en la que han hecho varias referencias a la vida y también la muerte del intérprete. Sobre las últimas palabras que mantuvo con él ha querido sincerarse su madre, Suzanne: "Se acercó a mí y me dijo: ' Te quiero mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora ", ha explicado.

Aunque en el momento “no pensó nada”, ahora cree que era “una premonición de algo” debido a la percepción que sintió entonces: “No pensé en eso en ese momento, pero pensé: '¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos una conversación así? Han pasado años", ha dicho sobre la complicada relación que mantenían desde hacía unos años. "Creo que había una inevitabilidad en lo que iba a sucederle, y él lo sentía con mucha fuerza. Pero él dijo: "Ya no tengo miedo". Y eso me preocupó ", ha confesado su progenitora.

Tras sus primeras palabras, la figura materna de Perry ha lamentado no haber podido ayudar a su hijo: "Hubo un problema que no pude superar, no pude ayudarlo. Lo que Matthew enseñó al mundo es que ninguna cantidad de dinero curará a un adicto. Se necesita algo más y eso es lo que estamos tratando de hacer", ha añadido junto al padrastro del actor, Keith Morrison, con quien lucha contra las adicciones a través de la Matthew Perry Foundation, cuyo objetivo es apoyar a quienes sufren de adicción una vez finalizado el proceso de tratamiento inicial.