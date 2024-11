Rosario abre el álbum de fotos junto a su madre, Lola Flores, y su hermano, Antonio

Rosario ha subido a su perfil público de Instagram un texto con el que ha hecho referencia a los sentimientos que ha experimentado en las últimas horas, coincidiendo con el día de su cumpleaños: “Agradecida a la vida por tanto que me da… ¡Solo pido salud, amor y paz para esta tierra! Mucho cariño para toda mi gente que me quiere, me siento muy querida ¡Gracias a la vida!”, se ha sincerado.