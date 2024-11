El resurgir a los 56 de Naomi Watts: "Esto es un maratón, no un sprint"

En lo personal, la intérprete de 56 años comparte su vida con su marido, Billy Crudup, así como con sus hijos, Sasha, que tiene 17 años, y Kai, de 15, fruto de su anterior relación de once años de duración junto a Liev Schreiber.

Naomi ha ofrecido una entrevista a Vanity Fair donde se ha sincerado acerca del paso del tiempo: “Tengo energía, tengo ganas, tengo ideas, y me siento como, sí, me estoy haciendo mayor. Tengo 56 años y esto es un maratón, no es un sprint. Pero al mismo tiempo, a medida que envejeces, eres muy consciente de que esos años, la mayoría de ellos o los mejores, han quedado atrás, así que aceleras hacia la línea de meta”, ha afirmado.