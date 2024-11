Camarón inédito: las grabaciones perdidas que fascinan a Rosalía o C. Tangana

Igualmente valioso es el libreto que acompaña el disco que ahora se publica y en el que han participado 50 artistas contemporáneos como como Rosalía, Miguel Poveda o C. Tangana. La catalana asegura allí que un día, cuando tenía 13 años, "sonó Camarón y fue como si su voz fuera una flecha y me traspasara el corazón. Descubrirle fue una de las grandes epifanías de mi vida. Siempre que le escuchaba cantar pensaba: 'Camarón sabe algo que los demás no sabemos'".