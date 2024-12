El tema del cuerpo siempre me ha interesado desde su misterio y carácter contradictorio. Ese cuerpo que debería ser para el placer y el descubrimiento desde niña me jugó malas pasadas. Es un animal triste. Tras el coito, el cuerpo es un animal entristecido. El mío es muy traicionero. Siempre somaticé y sigo somatizando con síndromes rarísimos. Hace cinco meses una amiga me contagió covid-19 y me ha dejado como secuela un trastorno raro llamado parosmia. Me afecta al gusto y al olfato, de manera que todo lo que pruebo me sabe putrefacto. También lo que huelo desprende un hedor indescriptible. Me provoca náuseas, tristeza. Es un proceso rabioso que me va hundiendo porque pierdo el control. Aunque me han dicho que lo recuperaré, es muy frustrante no poder disfrutar de un olor o de una comida. Escribiré un libro sobre los sentidos.