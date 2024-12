"Viví con mi esposo. Hasta que él murió. Él era muy caliente. Demasiado caliente. Teníamos diez años cuando nos conocimos y nos enamoramos los dos, el uno del otro, pero ninguno le dijo al otro que estaba enamorado. Yo no sabía que era medio tímida con ese tema. Nos enseñaron que éramos culpables de muchas cosas. No nos enseñaron a sacudirnos esa culpa . En la relación física, íntima, estoy perfectamente bien dotada todavía. Estoy viva y mientras esté viva no voy a ser una vieja". Estas frases, aquí agrupadas, forman el tráiler de 'Memorias de un cuerpo que arde' , una película en la que su directora, escritora y productora, Antonella Sudasassi (Costa Rica, 1986) talla con maestría de cincel una sexualidad inquieta, encerrada y nada convencional: la de la mujer madura.

Sigue siendo un gran tabú hablar de sexualidad, sobre todo de sexualidad a cierta edad. En países como los nuestros, que tienen todavía la fuerza de la religión muy presente, genera mucho pudor o culpa. Me topé con mujeres querían y tenían la necesidad de hablar, pero siempre resguardando su identidad. Me pidieron el anonimato y me di cuenta de que iba a ser imposible grabar de otra forma los testimonios. Después de dos años y medio de hablar con ellas, de tener solo el registro oral de ellas, decidí hacer la película como se hizo, trabajando con actrices, precisamente para dar cuerpo y piel a esas historias.

Una de las cosas que más me apasionan del cine es la capacidad de reunir distintas áreas artísticas en una sola. Se convierte en una herramienta súper potente que magnifica como una lupa cosas que pueden pasar desapercibidas. Te atrapa multisensorialmente. Por eso me encanta hacer cine. Por esa capacidad atractiva, atrapante y seductora. 'Memorias de un cuerpo que arde' se pensó como una película. No podía haberla imaginado de otra forma y fue un desafío darle forma jugando con un área más documental, donde se escuchan los testimonios de las mujeres, y otra visual más cercana a la ficción. Jugué con la memoria como una idea no estática que se reinventa cada vez que se recuerda. El cine le da mucha más fuerza a las historias. No digo que sea ni mejor ni peor que otras disciplinas artísticas, sino en la que yo me siento más cómoda y me genera esa sensación de envolverme en esa historia que se está narrando.