Aitana Sánchez-Gijón: "No se puede ser la Virgen María, también somos oscuras"

La actriz se caracteriza por levantar la voz por las causas que le importan . Sus roles la invitan permanentemente a la reflexión y suele profundizar en los tópicos que rodean las ficciones que protagoniza, que en muchos casos son de una actualidad rotunda. "Yo no soy de derechas, soy apolítica", dice Teresa, la madre que encarna en Madres Paralelas, una mujer que elige abandonar a su hija en un momento muy angustiante para la joven, porque quiere dejar de postergar su verdadera pasión: ser actriz de teatro.

"Yo soy todo lo opuesto a Teresa en ese sentido, me meto en todos los charcos, decido como ciudadana mojarme y opinar ", dijo Aitana en diálogo con Uppers desde la alfombra roja, unos momentos antes de convertirse en la mejor actriz de reparto en la gala de los Platino. Sin embargo, lejos de juzgar a su personaje, la actriz ha defendido que las mujeres tengan su "oscuridad y humanidad", y que no se puede "ser la Virgen María".

Mientras en América latina se ha celebrado mucho Madres Paralelas, e incluso para la Academia de Hollywood ha sido un film suficientemente relevante como para nominar a Penélope Cruz a mejor actriz, en España no ha encantado. No solamente en cuanto a taquilla: los premios le han dado la espalda y no levantó ni Goyas ni Platinos ni Forqué.