Ouka Leele ha fallecido a los 64 años en un hospital de Madrid a causa de una enfermedad

La fotógrafa y pintora fue una figura clave durante los años de la movida madrileña

Repasamos su entorno cercano, el legado a su hija o su relación con Pedro Almodóvar

"La fotografía fue una salida porque la pareja con la que estaba me prohibía pintar", contaba hace apenas tres años Ouka Leele en una entrevista con la Agencia Efe sobre sus inicios en la fotografía. Anoche, Bárbara Allende Gil de Biedma, su nombre real, fallecía en el hospital Ruber de Madrid a los 64 años a causa de una enfermedad, según fuentes de la familia han informado a Efe. Leele fue una figura clave durante los años 80, en la Movida Madrileña, una etapa que plasmó a través de sus pinturas y del objetivo de su cámara, le regalaron la primera en su primera comunión, pero nunca la usó.

Su familia

La artista nació en 1957, en el seno de una buena familia. Hija del arquitecto y aficionado a la pintura Gabriel Allende Maíz y de Victoria Gil de Biedma, hermana de Jaime Gil de Biedma, tío de la artista y poeta de la generación del 50 y uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX.

Lo que no todo el mundo conoce es que la artista de la Movida Madrileña era prima segunda de la política Esperanza Aguirre, "como mujer ha luchado mucho por su carrera, sobre política no voy a opinar", dijo sobre ella, a la que definía como "una chulapa castiza". "Como prima es estupenda, cuando he necesitado su apoyo lo he tenido", decía sobre la política hace unos años.

El arte viene sin duda en la sangre de la familia, en concreto la pasión por la fotografía. Su hermana, Patricia Allende, también se dedica a la fotografía de forma profesional desde 1990, centrada tanto en su propia trayectoria como en la coordinación de exposiciones en España y fuera de nuestras fronteras. Por su parte, su hermano Gabriel Allende siguió los pasos de su padre y se dedica a la arquitectura.

María, su hija

"Ouka Leele es el nombre de una estrella. Te amo infinito, gracias por darme la vida y enseñarme a vivir con libertad y pasión, vuela alto preciosa". Con estas palabras se despedía María Rosenfeldt de su madre en su perfil de Instagram hace unas horas. Crecer a la vera de Leele ha hecho que su hija también sea artista. Saltó a primer plano hace unos años tras protagonizar un anuncio de Loewe junto a otros jóvenes de la jet cultural que no llegó a ser del todo bien recibido.

No obstante, la joven no cesó en su empeñó de dedicarse al arte y estudió diseño, tras lo que creó su propia firma, Heridadegato, basada en la moda sostenible que le había inculcado su madre. Ahora su carrera está centrada en el yoga. "Mi madre siempre me ha dicho que se puede hacer de todo en la vida, que no tienes por qué elegir una sola profesión. Es bastante inspiradora", confesaba hace unos meses a SModa.

En esa misma entrevista comentaba que "en los años 80 y 90 ella ya era vegetariana, sabía de comida macrobiótica y de ayurveda. En ese momento pensaba: 'qué friki es mi madre', pero ahora sé que era una pionera. La verdad es que es mi mejor amiga y nos tiramos horas y horas hablando".

Su relación con Almodóvar

Antes de hacerse llamar Ouka Leele, firmaba como Bárbara Sin Apellido hizo su primera exposición como Ouka Leele, un nombre que descubrió durante su etapa en Barcelona en uno de los dibujos de El Hortelano de un mapa de estrellas, un nombre que era el que recibía una de aquellas estrellas. "Me encantó", dijo en una entrevista con Vanity Fair.