Las redes sociales se llenaban ayer de imágenes tomadas por los visitantes ante la sorpresa del ataque a uno de los principales atractivos culturales de la ciudad que, por suerte, no recibió daño alguno, ya que la tarta se estampó contra el cristal que protege el cuadro. Las autoridades se llevaron con rapidez al atacante y el equipo del museo limpió el cristal ante la mirada de sorpresa de los visitantes que se encontraban allí en aquel momento. ¿Cómo se produjo el ataque? ¿Por qué?

Si bien no se conoce qué ha llevado al individuo a cometer tal acto, tampoco ha trascendido su identidad , aunque se conocen detalles gracias a los presentes y a sus publicaciones en las redes sociales.

Una de las preguntas ahora es, ¿cómo pudo entrar con una tarta al museo? A la espera de conocer cómo pudo ocurrir, no es de extrañar que alguien haya esquivado la seguridad del Louvre, pues no es la primera vez que la obra es atacada con algo que, en principio, no debería estar en el interior del recinto.