La fotografía, realizada para la Agencia Efe en México, no estaba prevista. Gutiérrez y Sandra son amigas, y un día la llamó para preguntarle si se "había despedido de sus senos". Tal y como la fotoperiodista cuenta al diario mencionado, la joven le contestó que solo tenía un par de fotos en su móvil. "Fui a su casa y con su visto bueno tomé las mías. Hice muy pocas fotos porque no quería hacer ruido y me cuestioné varias veces si estaba haciendo lo correcto, quería ser respetuosa", explicó sobre el trasfondo de cómo se hizo la foto.