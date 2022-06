El rebelde García-Alix le da su toque a los clásicos: así ha reinventado a Goya, Velázquez o Rubens

"Nada es valorable, ni comparable con la emoción que he sentido trabajando con los cuadros. Cada cuadro es un mundo y, como tal, lo he tomado para inventar y construir uno nuevo ", ha admitido el fotógrafo a Europa Press.

"Me he apropiado de tiempo, luz y pinceladas. He tomado las de sus autores", ha indicado el artista, recordando que retrata los cuadros que de pequeño visitó con su madre, que era historiadora de profesión, mientras revivían episodios fundamentales de la historia.